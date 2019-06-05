ВВС Индии приняли решение вооружить 40 Су-30МКИ ракетами "BrahMos-A"

Командование ВВС Индии, как сообщается в индийской прессе, определилось с решением по крылатым ракетам "БраМос-А" воздушного базирования. Индийская промышленность получит заказ от государства на оснащение 40 истребителей Су-30МКИ этими ракетами, которые уже прошли через серию испытаний. Испытания эти в Индии были признаны успешными.

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Одно из таких испытаний осуществлялось над водами Бенгальского залива, в которых и располагалась цель. Индийские СМИ любят подчёркивать, что ВВС Индии являются единственными в мире, успешно осуществившими поражение морской цели с помощью сверхзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. Этой ракетой и стала "БраМос-А", которая была выпущена с самолёта Су-30МКИ.

Нужно отметить, что всё последнее время в Индии обсуждался вопрос: стоит ли перевооружать многоцелевые истребители Су-30МКИ на крылатые ракеты BrahMos-A. И решение принято в пользу такого переоснащения. Хотя в практике Индии немало случаев, когда уже принятое решение могло иметь и обратную силу.

Переоснащение, как заявлено, должно состояться в течение трёх лет.

Кстати, выбор истребителей для закупки с целью модернизации парка ВВС Индии продолжается. В числе "соискателей" - российские Су-35 и МиГ-35. При этом в ряде индийских СМИ появляются лоббистские заметки о том, что "нужно выбирать Rafale".