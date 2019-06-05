Войти
05.06.2019
Военное обозрение

ВВС Индии приняли решение вооружить 40 Су-30МКИ ракетами "BrahMos-A"

540
0
0

Командование ВВС Индии, как сообщается в индийской прессе, определилось с решением по крылатым ракетам "БраМос-А" воздушного базирования. Индийская промышленность получит заказ от государства на оснащение 40 истребителей Су-30МКИ этими ракетами, которые уже прошли через серию испытаний. Испытания эти в Индии были признаны успешными.

Источник изображения: topwar.ru

Одно из таких испытаний осуществлялось над водами Бенгальского залива, в которых и располагалась цель. Индийские СМИ любят подчёркивать, что ВВС Индии являются единственными в мире, успешно осуществившими поражение морской цели с помощью сверхзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. Этой ракетой и стала "БраМос-А", которая была выпущена с самолёта Су-30МКИ.

Нужно отметить, что всё последнее время в Индии обсуждался вопрос: стоит ли перевооружать многоцелевые истребители Су-30МКИ на крылатые ракеты BrahMos-A. И решение принято в пользу такого переоснащения. Хотя в практике Индии немало случаев, когда уже принятое решение могло иметь и обратную силу.

Переоснащение, как заявлено, должно состояться в течение трёх лет.

Кстати, выбор истребителей для закупки с целью модернизации парка ВВС Индии продолжается. В числе "соискателей" - российские Су-35 и МиГ-35. При этом в ряде индийских СМИ появляются лоббистские заметки о том, что "нужно выбирать Rafale".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Rafale
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Су-35
Похожие новости
27.10.2017
Индия теряет интерес к "сушкам"
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
03.07.2015
Кинжальный удар: новая противокорабельная ракета потопит авианосец
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
08.05.2009
Черная неделя "Сухих"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером