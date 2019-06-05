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05.06.2019
Российская газета

Танки Т-72Б3 новейшей модификации впервые проедут по улицам Минска

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Модернизированные танки Т-72Б3 белорусской армии 3 июля впервые примут участие в военном параде в Минске.

Торжественное мероприятие пройдет в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Колонна новейших машин проследует сразу после прохождения лучшего танка Второй мировой - Т-34-85.

В прошлом году сухопутные войска вооруженных сил РБ были представлены проверенными многолетней эксплуатацией Т-72Б, новые же машины, доработанные в Нижнем Тагиле работниками УВЗ, по всем своим характеристикам значительно превосходят их.

В частности, 840-сильные двигатели были заменены на моторы В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. В результате выросли характеристики подвижности - максимальная скорость по шоссе достигает 65 км/ч. Улучшенная 125-мм пушка 2А46М5 способна применять не только обычные артиллерийские снаряды, но управляемые ракеты на дальности более 5000 м.

Прицел "Сосна-У", созданный в Минске, благодаря тепловизионному каналу способен эффективно обнаруживать цели как днем, так и ночью. При необходимости командир машины может дублировать функции своего подчиненного.

Еще одной особенностью этой версии Т-72Б3 является наличие комплекта дополнительной защиты в виде так называемой "реактивной брони" "Реликт" и противокумулятивных решетчатых экранов, защищающих боковые и кормовые проекции.

Несмотря на все нововведения, танк по сравнению с предыдущим вариантом стал всего на полторы тонны тяжелее - 46 тонн.

Модернизированные Т-72Б3 успешно освоены экипажами, они уже были задействованы на международных соревнованиях "Танковый биатлон", а также в проводившихся военных учениях.


Алексей Брусилов

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В-92С2
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