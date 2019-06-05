Роскосмос стал оператором фонда данных дистанционного зондирования Земли

Госкорпорация также теперь отвечает за создание, хранение и размещение в интернете этих данных

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" стала оператором федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Это следует из постановления правительства РФ, размещенного во вторник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет включение данных ДЗЗ из космоса и копий данных в федеральный фонд, ведение их учета, хранения и предоставление [этих сведений] органам государственной власти и органам местного самоуправления", - говорится в документе. Согласно постановлению, потребителями информации могут стать и подведомственные этим органам государственные и муниципальные учреждения, а также юридические и физические лица.

Кроме того, Роскосмос теперь отвечает за создание, хранение и размещение в интернете этой информации. Космическая корпорация уполномочена взимать плату за предоставление сведений, а также уведомлять потребителей о размере оплаты.

Роскосмос получил право взаимодействовать с другими ведомственными и государственными фондами, содержащими данные ДЗЗ. Госкорпорация обязана обеспечить защиту данных и копий федерального фонда, а также соблюдать ограничения на доступ там, где это предусмотрено законодательством.

Реализация полномочий будет осуществляться за счет средств, выделяемых Роскосмосу из федерального бюджета.