Войти
05.06.2019
ТАСС

Роскосмос стал оператором фонда данных дистанционного зондирования Земли

645
0
+1
Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Госкорпорация также теперь отвечает за создание, хранение и размещение в интернете этих данных

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" стала оператором федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Это следует из постановления правительства РФ, размещенного во вторник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет включение данных ДЗЗ из космоса и копий данных  в федеральный фонд, ведение их учета, хранения и предоставление [этих сведений] органам государственной власти и органам местного самоуправления", - говорится в документе. Согласно постановлению, потребителями информации могут стать и подведомственные этим органам государственные и муниципальные учреждения, а также юридические и физические лица.

Кроме того, Роскосмос теперь отвечает за создание, хранение и размещение в интернете этой информации. Космическая корпорация уполномочена взимать плату за предоставление сведений, а также уведомлять потребителей о размере оплаты.

Роскосмос получил право взаимодействовать с другими ведомственными и государственными фондами, содержащими данные ДЗЗ. Госкорпорация обязана обеспечить защиту данных и копий федерального фонда, а также соблюдать ограничения на доступ там, где это предусмотрено законодательством.

Реализация полномочий будет осуществляться за счет средств, выделяемых Роскосмосу из федерального бюджета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
07.05.2019
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
06.05.2019
Первый после аварии: Dragon Маска отправился к МКС
02.08.2016
Кураторы в особо крупных размерах — часть II
30.01.2015
Все по уму
29.05.2014
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о сотрудничестве в развитии системы ГЛОНАСС
16.10.2008
Приглашаем всех на XIV Международный форум "Технологии безопасности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером