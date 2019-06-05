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05.06.2019
Российская газета

Установку "острова" на авианосец показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

ВМС США опубликовали видео установки надстройки на атомный авианосец John F. Cennedy. Операция прошла на верфи в Ньюпорт Ньюс, Виргиния.

- Цифровые технологии позволили с точностью до миллиметра определить место, куда мощный кран опустил огромную стальную конструкцию, - рассказали на верфи.



Длина надстройки 22 метра, ширина - 10, высота - 27,5 метра, пишет "Популярная механика". "Остров" бронирован, в нем в несколько ярусов расположены корабельный мостик, системы связи и мониторинга работы корабельных систем, диспетческая взлета и посади, а также Pri-Fly - центр управления полетами, контролирующий воздушную обстановку в радиусе восьми километров от авианосца.

Установка надстройки означает, что авианосец готов примерно на 90 процентов. Операцию приурочили к дню рождения 35 президента США Джона Ф. Кеннеди, в честь которого назван корабль.

USS John F. Cennedy (CVN-79) - второй атомный авианосец типа Gerald R. Ford. Корабли этого проекта сменят в ВМС США авианосцы типа Nimitz. Расчетная стоимость постройки корабля 11,3 миллиарда долларов, спуск на воду запланирован на 2019 год.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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