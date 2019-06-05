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05.06.2019
ТАСС

На одном из двигателей спутника "Ямал-601" проводятся дополнительные проверки

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Российский коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник большой размерности Ямал-402. Источник: earth-chronicles.ru.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Производители спутника "Ямал-601" (компания Thales Alenia Space) приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата).

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Leonardo
Thales
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