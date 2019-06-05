На одном из двигателей спутника "Ямал-601" проводятся дополнительные проверки
Российский коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник большой размерности Ямал-402. Источник: earth-chronicles.ru.
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Производители спутника "Ямал-601" (компания Thales Alenia Space) приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата).
"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - сказали в пресс-службе.
Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
25.07.2013
В 2012 году объем заключенных экспортных контрактов Франции на поставку ПВН сократился до 4,8 млрд евро