На одном из двигателей спутника "Ямал-601" проводятся дополнительные проверки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Производители спутника "Ямал-601" (компания Thales Alenia Space) приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата).

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - сказали в пресс-службе.