Эксперт опознал новую противоракету ВКС России

Российские военные испытания в Казахстане стали очередным этапом модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) под названием А-135, которая предназначена для защиты Москвы и Центрального промышленного района, рассказал "Известиям" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее во вторник, 4 июня, стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.

По-видимому, российские военные испытывают новые сверхскоростные противоракеты серии 53Т6М, которые станут частью эшелонированной системы ПРО Московского региона А-135, сказал Михайлов.

Новое изделие, предположительно, способно разогнаться до 5,5 км/с. Сама же модернизация А-135 продлится до 2020 года, отметил эксперт.

Предполагается, что после 2020 года военные приступят к созданию национальной эшелонированной системы ПРО, основанной на комплексах С-500, шахтных противоракетах, а также системе А-235.

Ранее концерн "Алмаз-Антей" анонсировал создание аналога американского комплекса THAAD, способного перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на заатмосферных высотах, напомнил Михайлов.

Вероятно, таким ответом Пентагону станет мобильный комплекс противоракетной обороны А-235, известный как "Нудоль", способный обнаруживать баллистические цели и объекты в ближнем космосе на расстояниях до 1,5 тыс. км и осуществлять заатмосферный перехват целей с максимальной эффективностью, заключил военный политолог.