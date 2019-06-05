Что делает Канада в Японском море

Оттава возобновляет свое военное присутствие в районе Корейского полуострова для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН против КНДР.

В акваторию около Северной Кореи направлены корабли канадских ВМС и самолет-разведчик. Об этом говорится в распространенном накануне, 3 июня, заявлении Министерства национальной обороны Канады.

"В июне 2019 года Вооруженные силы Канады в рамках операции Neon разместят (в акватории близ Корейского полуострова) корабли и патрульный самолет, которые будут следить за исполнением введенных СБ ООН санкций в отношении КНДР", - указало военное ведомство.

Отмечается, что в регион в ближайшее время прибудут фрегат HMCS Regina, судно обеспечения Asterix, а также канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora. В Минобороны подчеркнули, что Оттава намерена сохранять свое военное присутствие в этом районе Корейского полуострова до 2021 года.