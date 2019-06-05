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05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Над Крымом можно было наблюдать воздушные " бои" современных истребителей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Участники всероссийского этапа соревнований "Авиадартс-2019" провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях, а также состязания в воздушной навигации и разведке. Об этом сообщил журналистам главный судья соревнований генерал-майор Олег Маковецкий.

"Пилоты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, а также военно-транспортных и ударных вертолетов, пройдя по заданному маршруту и в назначенное время должны выйти на контрольную точку", - отметил он.

"Воздушная разведка - это умение экипажа самолета и вертолета за 8 минут как можно точнее определить координаты макета боевой техники "неприятеля", увидеть его, классифицировать и по прилету доложить результаты судьям", - пояснил судья соревнований.

Всего в этом этапе конкурса участвуют около 120 летчиков ВКС России. Это - 60 экипажей на авиационной технике 15 типов и 22 модификаций. "Используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки, зона преодоления ПВО, а также мишенная обстановка на полигоне Чауда для применения различных средств поражения", - добавил Маковецкий.

Точность результатов на "Авиадартсе" контролируют беспилотники "Форпост" и автоматизированный комплекс "Клевер".

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Страны
Россия
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
БПЛА
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