Индия предоставит Киргизии кредит на покупку вооружений

ЦАМТО, 4 июня. Согласно сообщениям СМИ, Индия намерена открыть Бишкеку кредитную линию на сумму 100 млн. долл. для поддержки закупки различных вооружений и военной техники индийского производства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, Индия рассчитывает получить от Бишкека заказы на поставку тренажеров вождения и стрельбы для подготовки экипажей основных боевых танков Т-72 и Т-90 и боевых машин пехоты.

Кредит также предполагает модернизацию других наземных платформ и систем советского/российского производства, поставку бронежилетов и защитных шлемов для ВС Киргизии.

Двусторонние связи в сфере обороны между Бишкеком и Дели укрепляются с 2011 года после того, как спецназ двух стран принял участие в серии совместных контртеррористических и высокогорных учений "Ханджар" (Khanjar).

Шестые учения, которые проводись на территории двух стран, состоялись в Киргизии в мае 2018 года – через три месяца после того, как обе стороны провели аналогичные учения в Школе подготовки ведению боевых действий в джунглях на северо-востоке Индии вблизи границы с Мьянмой.

С 2016 года специалисты СВ Индии участвуют в строительстве в Балыкчи (на западе Киргизии) совместного учебного центра для подготовки к операциям в горах.

Индия также создала три центра информационных технологий в военных учреждениях Киргизии и оборудовала для ВС страны военный полевой госпиталь для участия в миссиях ООН по поддержанию мира.

В рамках поездки по шести странам Центральной Азии летом 2015 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Бишкек. Этот визит дал новый импульс развитию двусторонних военных связей между Индией и Киргизией. Премьер, который стремится усилить стратегическое влияние Нью-Дели в Центральной Азии, подписал соглашение об активизации двустороннего сотрудничества в области обороны, включая проведение совместных военных учений, направленных на подготовку к борьбе с терроризмом и проведение ССО операций в горных районах.

Ожидается, что Н.Моди вновь посетит Киргизию 13-15 июня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.