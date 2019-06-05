Войти
05.06.2019
Российская газета

Чиновники тормозят модернизацию американских бомбардировщиков B-52

463
0
0
Источник изображения: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

ВВС США хотят получить новые двигатели для бомбардировщиков B-52 Stratofortress как можно скорее, чтобы продлить срок службы самолетов еще на 30 лет. Однако чиновники настаивают на том, чтобы перед этим были соблюдены все формальности, связанные с условиями контракта, пишет Military.com.

Об этом журналистам рассказали сотрудники Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Это надзорный орган, который следит за работой Минобороны, вооруженных сил и Министерства энергетики. Представители органа подчеркнули, что конкретные требования должны быть сначала согласованы с оборонными компаниями, прежде чем программа по обновлению бомбардировщиков будет реализовываться.

В ВВС заявляют, что намерены работать по программе благодаря принятому Конгрессом документу о так называемом Middle Tier Acquisition - подходе, позволяющем упростить процесс разработки двигателей. Он был легализован в 2016 финансовом году.

Сейчас каждый бомбардировщик B-52 Stratofortress имеет по 8 газотурбинных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103. На ивооружении ВВС США находится 75 самолетов B-52, последний сошел с конвейера в 1962 году.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Pratt&Whitney
Похожие новости
23.12.2016
Грузовик с бомбами будет летать 100 лет
05.12.2011
В двадцать раз быстрее звука
21.09.2011
Хроника пылающего гипербомбардировщика
16.02.2011
Бомбовая расконсервация
17.06.2010
Большая дубинка-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером