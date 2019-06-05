Изуродованный на Украине советский БТР получил китайский пулемет

Иракская полиция продолжает эксплуатацию немногочисленных чудом уцелевших бронетранспортеров БТР-94, созданных на Украине. Внешне от армейской техники они отличаются мрачным черным цветом.

Впервые в Ираке эти бронемашины появились еще в 2004 году. До этого сравнительно короткое время они состояли на вооружении иорданской армии. В ходе эксплуатации в войсках были выявлены многочисленные дефекты, поэтому от них поспешили избавиться, передав вновь сформированным вооруженным силам своих соседей.

БТР-94 являются версией советских БТР-80. Большое количество таких бронетранспортеров досталось Украине, национализировавшей в одностороннем порядке имущество дислоцированных на ее территории советских военных округов.

Конструкторы из Харькова, до этого работавшие только с гусеничной техникой, решили поэкспериментировать с колесными машинами. Они установили на "восьмидесятый" 300-сильный двигатель УТД-20 от БМП и водрузили модуль с двумя 23-мм пушками 2А7М от зенитной самоходки "Шилка" и пулеметом ПКТ.

Однако такая "модернизация" себя не оправдала. Удалось продать лишь 50 БТР, получив шесть с половиной миллионов долларов за всю партию.

В Ираке БТР-94 тоже вызвали разочарование, но из-за большого дефицита в боевой технике их вынуждены были применять в операциях против террористов. Часть машин потеряли в боях, другие вышли из строя по техническим причинам. Местные военные пытались их по возможности реанимировать, в результате появлялись странные мутанты - такие как бронетранспортер на фотографиях. Одно из сломавшихся на нем 23-мм орудий заменили на китайский 12,7-мм пулемет W85, являющийся развитием советского ДШКМ.

Впервые такая машина была замечена еще в 2017 году. Сейчас боевой модуль оборудовали защитными сетками и дополнительными стальными экранами. Правда, военные эксперты сомневаются в надежности такой защиты.

Алексей Моисеев