Роскосмос в пилотном регионе продемонстрирует возможности обеспечения цифровыми данными

Пока не уточняется, что это будет за регион, но, по словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он должен располагаться недалеко от Москвы

ХИМКИ /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Роскосмос продемонстрирует возможности по обеспечению цифровыми данными государства на примере пилотного региона недалеко от Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам совещания по вопросам цифровой трансформации и цифровых сервисов предприятий госкорпорации.

"В качестве пилотного региона мы возьмем один из регионов. По логистике он должен быть недалеко от Москвы, чтобы мы там показали, что мы можем сделать в пределах всей страны. Мы будем двигаться пошагово, чтобы показать, что Роскосмос в сегодняшнем своем состоянии уже готов заявлять о своем потенциале, быть полезным государству в обеспечении "цифры" как внутри себя для повышения качества проектирования, моделирования ситуации, технологических процессов, так и как "цифро-экстраверт", то есть для страны давать цифровые данные", - сказал Рогозин.

Он отметил, что группировка спутников, существующая для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), метеонаблюдений и интернета вещей, которая есть у России, является недостаточной.

"Даже если нам не хватает орбитальной группировки для ДЗЗ, метео- [наблюдений], интернета вещей, то наземная "математика" готова обрабатывать большое количество данных. Мы готовы дать государству весь арсенал средств для контроля за инфраструктурой, планирования стратегического развития регионов", - подчеркнул Рогозин.

По словам генерального директор госкорпорации, в ближайшие годы планируется наращивание соответствующей группировки.