Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня

Специалисты решат, отправлять ли его на доработку после выявления проблем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решение о том, отправлять ли на доработку обновленное главное зеркало с крупнейшего в России телескопа в Специальной астрофизической обсерватории РАН, будет принято до конца июня. Во вторник состоится совещание с участием представителей обсерватории и Ростеха, на котором будет разработан план дальнейших действий, сообщил ТАСС вице-президент РАН, бывший директор обсерватории Юрий Балега.

Ранее во вторник научный портал N+1 со ссылкой на неназванного сотрудника Специальной астрофизической обсерватории РАН сообщил, что ее руководство решило снять с шестиметрового Большого телескопа альт-азимутального (БТА) в поселке Нижний Архыз обновленное зеркало, которое было установлено в декабре 2018 года после 11 лет обработки на подмосковном Лыткаринском заводе оптического стекла. По данным портала, теперь вместо обновленного зеркала, использовавшегося менее полугода, будет установлено старое зеркало, которое применялось почти 40 лет.

"С зеркалом были выявлены проблемы, его качество не устраивает астрономов. То, что прозвучало (было опубликовано на портале - прим. ТАСС), - это мнение астрономов, только одной из сторон. Отправлять ли зеркало обратно на завод [на доработку] или оставлять [в обсерватории], будет решено по итогам совместного совещания сегодня днем. В нем будут участвовать представители Ростеха, руководство обсерватории и, возможно, специалисты Ленинградского оптико-механического объединения (АО "ЛОМО") и [московского] Научно-производственного объединения "Оптика", - сказал Балега.

По его словам, на совещании будет создана комиссия, на основе выводов которой участники совещания примут решение. "Думаю, мы сможем принять его до конца июня", - отметил собеседник агентства. Таким образом, добавил вице-президент РАН, сейчас преждевременно задаваться вопросом, какие научные исследования могут оказаться под угрозой срыва из-за возникших вопросов по обновленному зеркалу телескопа.

О телескопе

БТА - крупнейший в России и один из крупнейших в мире телескопов, диаметр его главного монолитного зеркала составляет 6 м. БТА установлен в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкесии на Западном Кавказе.

Самое первое зеркало, установленное на БТА в 1975 году, оказалось некачественным - значительную часть его поверхности занимали оставшиеся в стекле пузыри воздуха. Через четыре года на телескоп было поставлено второе зеркало, которое использовалось до 2018 года. Поверхность этого зеркала тоже деградировала, поэтому в 2007 году первое зеркало отправили на Лыткаринский завод оптического стекла, где с него сняли слой стекла толщиной около 8 мм и заново переполировали. В феврале 2018 года обновленное зеркало вернули в обсерваторию и установили на телескоп. Первые измерения показали, что зеркало не вполне соответствует техническому заданию, а некоторые ученые заявили, что обновленное зеркало хуже старого.