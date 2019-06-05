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05.06.2019
Российская газета

Испытания дальнобойного "Панциря" завершатся в 2021 году

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Источник изображения: rg.ru

Государственные испытания модернизированного зенитного комплекса "Панцирь-СМ" с улучшенными боевыми характеристиками завершатся в 2021 году. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленный комплекс укомплектуют ракетой, способной развивать вдвое большую скорость по сравнению со штатным боеприпасом 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1": 3000 метров в секунду против 1300. Другим важным улучшением станет многофункциональный радар прицеливания с фазированной антенной решеткой - с ним дальность прицельной стрельбы "Панциря" возрастет до 40 километров, а радиус обнаружения целей - до 75 км. Эти показатели также вдвое превосходят возможности предшественника.

- Все "Панцири-СМ" строятся "с нуля", поскольку "Панцирь-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. Конструкция новых машин позволяет в перспективе значительно улучшить их характеристики, - рассказал собеседник агентства.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
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