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05.06.2019
Военное обозрение

Названы причины размещения С-300 в районе крупнейшего кладбища Ирана

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В сети появились снимки с размещёнными на территории Ирана зенитными ракетными комплексами С-300ПМУ-2.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее эти комплексы Иран приобрёл у России. Как известно, приобретение затянулось в связи с тем, что в своё время российские власти решили поддержать антииранские санкции и отказали в поставках уже законтрактованных С-300. Иран грозил подать в международный суд, чтобы отсудить у РФ понесённые убытки, однако в итоге комплексы всё же были поставлены для нужд сил ПВО Исламской республики.

В Твиттере появились заметки о том, что несколько комплексов С-300ПМУ-2 размещены примерно в 6-7 км южнее иранской столицы. В этом месте располагается самое большое в Иране кладбище. Называются причины выбора именно этого места для размещения ЗРК.

Если верить этим сообщениям, то комплексами иранцы решили прикрыть не только Тегеран, но и иранское кладбище Бехешт-е Захра, так как на его территории располагается мавзолей имама Хомейни. Имам (Роухалла Мусави) Хомейни, лидер исламской революции 1979 года, занимал верховный пост в Иране с 1979 по 1989 годы.

Как пишут антииранские блогеры в том же Твиттере, "Иран использует С-300, чтобы охранять аятолл, живых и мёртвых, с воздуха, но это им не поможет, если США решат использовать истребители F-35". Такую формулировку, в частности, использует блогер Бабак Тагхве, позиционирующий себя ближневосточной медиаперсоной.

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
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