В Lockheed Martin назвали поставки F-35 арабским странам "маловероятными"

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не планируется поставлять вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов и других арабских государств Персидского залива. Причиной является комплекс политических, технических и производственных причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя корпорации Lockheed Martin.

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Поставки новейшего истребителя F-35 арабским странам Персидского залива маловероятны по причине расширившегося участия Израиля в программе F-35. В корпорации отметили, что на сегодняшний день в программе производства самолета задействованы шесть израильских компаний и они выступят против передачи технологий арабским странам.

Шесть израильских компаний участвуют в этой программе в качестве подрядчиков и поставщиков технологий, общий объем подписанных с ними контрактов составляет $778 млн. Эти предприятия будут возражать против передачи технологий каким-либо арабским государствам

- приводит агенство заявление представителя Lockheed Martin.

В компании отметили, что на вооружении ВВС Израиля стоит 12 истребителей F-35A Adir, а общий портфель заказов Тель-Авива на самолет достигает 50 единиц.

Также в Lockheed Martin подчеркнули, что предприятия, выпускающие F-35, "сильно загружены" выполнением уже существующих заказов новейший истребитель.

Мы уже поставили 400 самолетов и должны поставить несколько сотен по уже подписанным контрактам, в том числе с иностранными заказчиками

- заявил представитель компании, добавив, что дальнейшее расширение портфеля заказов маловероятно, и ОАЭ в обозримом будущем F-35 "точно не получат".

Ранее в США заявляли о возможности поставок в Объединенные арабские эмираты самолетов F-35 для препятствования получения ВВС ОАЭ российских многоцелевых боевых самолетов Су-35.