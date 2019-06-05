Обсуждение создания спутниковой группировки "Сфера" пройдет в июне

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что обсуждать вопрос будут детально

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Обсуждение создания спутниковой группировки "Сфера" пройдет в начале июня. Об этом сказал журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам рабочей встречи с гендиректором ГК "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководителями предприятий ракетно-космической отрасли по вопросам цифровизации.

"Мы на этой повестке нашу практически ежедневную работу не заканчиваем. Мы наметили, что в начале июня мы довольно детально, уже на другой площадке обсудим то, что касается создания спутниковой группировки для телекоммуникационных целей ["Сфера"], - сказал он по итогам встречи, которая прошла во вторник в НПО "Энергомаш".

Проект "Сфера"

В пресс-службе Роскосмоса ранее сообщили ТАСС, что госкорпорация направила концепцию федеральной целевой программы (ФЦП) системы спутниковой связи "Сфера" в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич на XIII Международном навигационном форуме сообщил, что запуск первого космического аппарата, который войдет в новую спутниковую систему "Сфера", состоится в 2023 году. По его словам, к 2025 году должны быть развернуты шесть космических аппаратов.

Программа "Сфера" будет включать навигацию, спутниковую связь и дистанционное зондирование Земли. Она позволит качественно улучшить спутниковые услуги. Запуск системы также на 25% улучшит точность навигации в нашем полушарии.