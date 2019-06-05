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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Удаление статьи с сайта "Коммерсанта" не связано с административным делом - источник

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Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Газета "Коммерсантъ" удалила статью о поставке истребителей Су-35 в Египет со ссылкой на свои источники, так как позже эта информация не подтвердилась, и это никак не связано с административным делом о злоупотреблении свободой массовой информации, заявил "Интерфаксу" источник в издательском доме.

Ранее журнал Forbes обратил внимание на удаление с сайта газеты "Коммерсантъ" статьи о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, предположив, что это может быть связано с составлением в отношении издания административного протокола.

Источник в издательском доме "Коммерсантъ" пояснил "Интерфаксу", что статья о поставке истребителей СУ-35 в Египет действительно удалена с сайта по решению руководства ИД, но не из-за административного дела, а по другой причине.

"После этой статьи последовали опровержения, и наш дополнительный фактчекинг показал, что информация из этой статьи действительно не подтверждается", - пояснил источник "Интерфаксу".

Авторами снятой с сайта статьи являются бывшие сотрудники редакции "Коммерсанта" Иван Сафронов и Александра Джорджевич.

В свою очередь директор правового департамента "Ъ" Георгий Иванов сообщил "Интерфаксу", что в издательском доме до сих пор не знают, что стало поводом для возбуждения дела.

"Мы только догадываться можем (какой материал вызвал претензии - ИФ), но, поскольку это догадки, мы никак не можем комментировать, так как нет никакой информации из суда, мы ничего не получали", - сказал Иванов.

В отношении АО "Коммерсантъ" составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, следует из данных Портала Единого информационного пространства столичных мировых судей.

Соответствующий административный протокол (ч. 7 ст. 13.15 КоАП РФ) был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N389 Басманного района Москвы. Дата рассмотрения материала не уточняется.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Су-35
Проекты
ИТ
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