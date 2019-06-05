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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Президент сможет использовать систему "Государево око" при общении с региональными властями - Рогозин

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Д. Рогозин и В. Путин
Д. Рогозин и В. Путин.
Источник изображения: Коллегия ВПК

Химки. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Проект "Государево око" предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое", - сказал Рогозин журналистам во вторник.

Он назвал создаваемую систему "хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства".

Рогозин отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.

"Как бывший член правительства могу сказать, что это крайне необходимо", - сказал Рогозин.

В середине января глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется "Государево око".

"Мы можем видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле", - сказал Рогозин журналистам 18 января.

Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные структуры, так и частные.

"Например, пожары - в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так - пойди найди эпицентр возгорания - все видно из космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

Кроме того, он предложил использовать возможности "Государева ока" для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

"Для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционного контроля за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами", - отметил Рогозин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Компании
МЧС
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
05.06.2019 08:34
А ежели Государь отдыхает, или не дай бог - болеет, или еще что, и не может окинуть, что  творится в подопечных землях - это же всё остановится...
Неужели окончательно выбрано направление в феодальное средневековье...
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