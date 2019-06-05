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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия в 2018 году поставила Индии более тысячи управляемых ракет - доклад ООН

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Танк Т-90 ВС Индии
Танк Т-90 ВС Индии.
Источник изображения: © EPA/MONEY SHARMA

Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона в минувшем году поставила в Индию 1250 управляемых ракет и пусковых установок к ним, следует из данных Регистра ООН обычных вооружений (UNROCA).

По имеющимся данным, речь, предположительно, идет о танковых управляемых ракетах "Рефлекс".

Кроме того, Индия получила от России 80 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

На сайте Регистра обычных вооружений ООН опубликованы данные из официального отчета Российской Федерации за 2018 год.

В частности, в 2018 году Россия поставила 264 ПЗРК Бахрейну, 40 БМП Азербайджану, 64 танка и две боевые бронированные машины Вьетнаму, а также 10 истребителей и 72 управляемые ракеты Китаю.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Бахрейн
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Компании
ООН
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