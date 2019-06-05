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05.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Кремль разрешил Турции не уведомлять Россию о переговорах с США по С-400

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Турции и США по созданию рабочей группы для разрешения разногласий по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.

"Турция не должна уведомлять [Россию о создании рабочей группы], это не наше дело", – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Москва должна выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию. Представитель Кремля подчеркнул, что Турция может обсуждать свои планы "с любыми третьими сторонами".

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана создать совместную рабочую группу для обсуждения разногласий, связанных с приобретением Анкарой С-400.

До этого, 21 мая, Вашингтон выдвинул Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции "непозволительными".

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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