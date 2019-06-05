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05.06.2019
ТАСС

Представители более 130 зарубежных военных ведомств соберутся на "Армии-2019"

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Форум "Армия-2018"
Форум "Армия-2018". "Круглый стол" "Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе и обмен практиками".
Источник изображения: twitter.com

Форум пройдет с 25 по 30 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители более 130 оборонных ведомств различных стран приедут на Международный военно-технический форум "Армия-2019", продукцию представят почти 3 тыс. компаний. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Юбилейный, пятый, форум "Армия" пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Соберется свыше 100 делегаций из зарубежных стран, ожидается приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств", - сказал Шойгу.

"По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти 3 тыс. компаний", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, сейчас активно ведется подготовка к мероприятию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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