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05.06.2019
ТАСС

Российские военные получат более 400 единиц новой бронетехники в 2019 году

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: кадр из видео ТАСС / АО "НПК "Уралвагонзавод"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что среди них, в частности, танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская армия получит в этом году более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

"В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - сказал Шойгу.

"Помимо этого на заводе ["Уралвагонзавод"] разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-миллиметровым орудием. Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме ["Армия-2019"] в июне", - сказал министр.

Он отметил, что на селекторном совещании будет обсуждаться, "как "Уралвагонзавод" выполняет государственные контракты на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения в интересах Минобороны". Эта часть совещания проходит в закрытом от СМИ режиме.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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