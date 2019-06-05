Бесхозяйственность на верфях США вызвала возмущение у командира эсминца

Бесхозяйственность на американских верфях, в частности, несоблюдение пожарной безопасности, ставит под угрозу усилия по ремонту боевых кораблей ВМС США.

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Злополучный "Фитцджеральд"

Так, Гарретт Миллер, командир USS Fitzgerald (DDG-62), поврежденного в июне 2017 году в ходе столкновения с ACX Crystal, предупреждает о нависшей над вверенным ему кораблем опасности. С его слов, на борту уже произошла серия из более чем 15 инцидентов, связанных с пожарной безопасностью. При этом на ремонт выделена крупная сумма – 523 млн. долл.

Отсутствие пожарной безопасности является серьезной проблемой в этом проекте, и я очень обеспокоен тем, что мы находимся на пути к катастрофическому пожару на борту

- отмечает военнослужащий ВМС США.

С его слов, надзорные органы и подрядчик приняли меры по сокращению происшествий, но они были неэффективными.

Самый последний инцидент неудобно похож на недавний промышленный пожар на USS Oscar Austin

- написал Миллер в майском отчете.

Находившийся на модернизации эсминец "Оскар Остин" (DDG-79) пережил 10 ноября ЧП на этой же верфи, судоремонтном заводе BAE Systems Norfolk в Вирджинии, в результате которого ему был причинен значительный ущерб.

Во время последнего инцидента на борту Fitzgerald, который, по словам Миллера, похож на то, что произошло на Oscar Austin, работники верфи проводили сварочные работы без пожарного наряда. Это "вызвало повреждение переборки и электрической панели, которая, вероятно, потребует замены".

Пожар за пожаром

Ниже приводится описание ряда отдельных происшествий из доклада Миллера, касающихся USS Fitzgerald после того, как эсминец перешел на судоремонтные мощности в январе 2018 года:

21 марта 2018, искры в ходе работ по шлифовке попали на остаточное топливо в баке, что привело к небольшому пожару, который был потушен пожарной вахтой.

27 марта 2018, во время удаления поврежденной рамы правого борта горящая окалина, упавшая на ненадлежащим образом размещенные кислородные и ацетиленовые рукава, вызвала огненный шар, который был потушен пожарным расчетом.

24 марта 2018, возгорание от горючих веществ из-за нерасчищенной рабочей площадки. Потушено пожарным надзором с подрядчиком.

27 ноября 2018: пожар от горючих веществ из-за нерасчищенной рабочей площадки. Потушено пожарным надзором с подрядчиком.

07 декабря 2018: прожог от сварки на поперечной переборке без присутствия пожарного надзора. Пожарный маршал обнаружил прогорание, остановил работу.

13 февраля 20199: начались сварочные работы на верхнем уровне без пожарных дежурных. Брезент на палубе расплавился. Работа остановлена.

19 февраля 2019: пожарный надзор находился в неверном месте. Проходящие мимо корабли увидели пузырящуюся краску и пламя и связались с верфью. Пожар потушили.

14 марта 2019: сварочная работа продолжается без пожарной вахты. Пожарная команда ушла, подумав, что наблюдение ведёт "кто-то другой".