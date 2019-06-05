Узбекистан выступит наблюдателем на Международных кадетских играх

В состязаниях принимают участие 11 команд из России, Армении и Белоруссии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители Узбекистана выступят в качестве наблюдателей на Международных кадетских играх, которые открылись накануне в подмосковном парке "Патриот". Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Вчера в парке "Патриот" стартовали Международные кадетские игры среди воспитанников суворовских военных училищ и кадетских корпусов стран СНГ. За победу борются 11 команд из России, Армении и Белоруссии. Узбекская делегация принимает участие в качестве наблюдателя", - сказал Шойгу.

Он отметил, что наставниками суворовцев и кадет являются ведущие спортсмены ЦСКА - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

"Ребята продемонстрируют не только свою физическую подготовку, но и знания военной истории и военных традиций", - сообщил глава Минобороны.