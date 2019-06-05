Минобороны РФ уделяет особое внимание укреплению коллективных сил ОДКБ - Шойгу

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство Минобороны России за пять месяцев этого года провело переговоры с главами военных ведомств из 17 стран, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на этот год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов",- заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

Он отметил, что в этот период особое внимание уделялось "расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств-членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями". Кроме того, продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии.