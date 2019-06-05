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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ уделяет особое внимание укреплению коллективных сил ОДКБ - Шойгу

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Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство Минобороны России за пять месяцев этого года провело переговоры с главами военных ведомств из 17 стран, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на этот год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов",- заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

Он отметил, что в этот период особое внимание уделялось "расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств-членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями". Кроме того, продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии.

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1 комментарий
№1
05.06.2019 10:31
Деньги на ветер...Если кто то нападет на РФ ни одна бывшая республика СССР не станет воевать на стороне РФ,все они больны русофобий и на русофобии пестали свою независимость...
+1
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