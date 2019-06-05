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05.06.2019
ТАСС

Новый военный спутник "Барс-М" изготовят к зиме

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Проходная РКЦ Прогресс в Самаре
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Российский военные спутник разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Новый российский военный спутник наблюдения и картографирования "Барс-М" будет изготовлен до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что "Барс-М" разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс".

"Верховный главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Шойгу Сергей
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