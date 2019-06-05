Новый военный спутник "Барс-М" изготовят к зиме
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк
Российский военные спутник разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс"
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Новый российский военный спутник наблюдения и картографирования "Барс-М" будет изготовлен до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил, что "Барс-М" разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс".
"Верховный главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Персоны
Похожие новости