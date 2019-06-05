Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома Восточный

Глава Роскосмоса заявил, что в режиме реального времени наблюдает за работами

ХИМКИ /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Сейчас на месте строительства второй очереди космодрома Восточный происходит выемка грунта. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Строительные работы начались, сейчас идут работы по выемке грунта", - сказал Рогозин по итогам совещания по вопросам цифровой трансформации и цифровых сервисов предприятий Роскосмоса.

По словам главы госкорпорации, он в режиме реального времени наблюдает за работами.

Ранее источник сообщил ТАСС, что производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Позднее в Роскосмосе ТАСС подтвердили эту информацию.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в пятницу фото строительной техники на железнодорожных тралах на своей странице в Twitter. Пост сопровождается подписью "эшелоны идут на Восточный".

Контракт с ПСО "Казань"

23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный (он был заключен в 2018 году). По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что госкорпорация считает тревожным финансовое состояние ПСО "Казань". В марте Рогозин заявлял, что Роскосмос ведет переговоры с компаниями "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус" о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный вместо компании ПСО "Казань", с которой контракт будет расторгнут.