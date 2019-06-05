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05.06.2019
ТАСС

Танкисты отработали на учениях в Бурятии методы борьбы с бронированными пикапами боевиков

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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Стрельбы велись боевыми снарядами

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа проводят учения с боевой стрельбой по уничтожению танков и пикапов условного противника, применяя сирийский опыт. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Танкисты поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающие их легкобронированные пикапы с противотанковыми комплексами условного противника. Стрельба из штатной пушки танка калибра 125 мм и пулеметов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1,5 тыс. м", - говорится в сообщении. Стрельбы на учениях ведутся боевыми снарядами.

Как неоднократно отмечали различные военные эксперты, обычные автомобили с кузовом пикап с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами - одно из излюбленных средств, применяемых террористами в Сирии. Они позволяют оперативно перебрасывать группы боевиков, одновременно обеспечивая их огневую поддержку.

В пресс-службе округа уточнили, что учения проходят на полигоне Бурдуны в Бурятии с применением танков Т-72Б. В ходе маневров используются такие тактические приемы как "танковая карусель" и "сирийский вал" (насыпь из грунта высотой в несколько метров, которая продвигается вперед бронированными бульдозерами, за таким укрытием передвигаются бойцы штурмового подразделения и боевая техника).

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Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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