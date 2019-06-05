Танкисты отработали на учениях в Бурятии методы борьбы с бронированными пикапами боевиков

Стрельбы велись боевыми снарядами

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа проводят учения с боевой стрельбой по уничтожению танков и пикапов условного противника, применяя сирийский опыт. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Танкисты поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающие их легкобронированные пикапы с противотанковыми комплексами условного противника. Стрельба из штатной пушки танка калибра 125 мм и пулеметов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1,5 тыс. м", - говорится в сообщении. Стрельбы на учениях ведутся боевыми снарядами.

Как неоднократно отмечали различные военные эксперты, обычные автомобили с кузовом пикап с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами - одно из излюбленных средств, применяемых террористами в Сирии. Они позволяют оперативно перебрасывать группы боевиков, одновременно обеспечивая их огневую поддержку.

В пресс-службе округа уточнили, что учения проходят на полигоне Бурдуны в Бурятии с применением танков Т-72Б. В ходе маневров используются такие тактические приемы как "танковая карусель" и "сирийский вал" (насыпь из грунта высотой в несколько метров, которая продвигается вперед бронированными бульдозерами, за таким укрытием передвигаются бойцы штурмового подразделения и боевая техника).