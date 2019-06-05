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05.06.2019
Российская газета

"Паладина" на базе БМП-3 покажут на "Армии-2019"

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Источник изображения: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Робототехнический комплекс "Паладин" на базе БМП-3 представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Его разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте "Сигнал".

Как пишет ТАСС, на сайте госзакупок разместили договор на комплексное страхование рисков, связанных с участием в выставочных мероприятиях робота "Паладин" с необитаемым отделением "Драгун" на базе шасси БМП-3. В его составе робототехнический комплекс и переносной пульт управления. Называется и страховая сумма - это 80 миллионов рублей.

Напомним, ВНИИ "Сигнал" в 2015 году представил и боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3. "Удар" - это беспилотная машина с боевым модулем, который включает скорострельную пушку калибра 30 миллиметров, пулемет калибра 7,62 миллиметра и установку противотанковых управляемых ракет "Корнет".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Корнет
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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