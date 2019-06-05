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05.06.2019
Военное обозрение

Новое океанографическое судно для ВМФ РФ вышло на заключительные испытания

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В Белом море начался этап завершающих ходовых испытаний новейшего океанографического исследовательского судна (ОИС) "Академик Александров" проекта 20183. Строительство корабля по заказу Минобороны ведет Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает пресс-служба, заключительный этап ходовых испытаний судна пройдет в течение трех недель в акватории Белого моря. Экипаж судна и сдаточная команда "Звездочки" проведут цикл тестов для подтверждения проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов. Госиспытания "Академика Александрова" намечены на июль, передача заказчику также должна произойти в конце этого месяца.

Судно "Академик Александров" было заложено в центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180. Водоизмещение судна - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс судна Arc-5 позволяет самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м - в летне-осеннюю. Район плавания не ограничен.

"Академик Александров" классифицируется как океанографическое исследовательское судно и описывается как "многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике".

Головное судно "Звездочка", построенное по базовому проекту 20180 ,передано в состав Северного флота в 2010 году и используется в качестве опытового для испытаний новых видов подводного оружия. Второе судно "Академик Ковалев" построено по переработанному проекту 20180ТВ (20181) и с декабря 2015 года несет службу на ТОФ в качестве морского транспорта вооружения.

Четвертое судно серии "Академик Макее" заложено 23 июля 2015 года и строится по модифицированному проекту 20180ТВ (20181) в качестве морского транспорта вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Звездочка
Проекты
20180
Арктика
СФ
ТОФ
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