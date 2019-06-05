Грузия упрощает процедуру захода кораблей НАТО в свои порты

Грузия выразила готовность и дальше принимать в своих портах на Черном море военные корабли НАТО, для чего разрабатывает процедуру упрощенного доступа. Об этом говорится в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.

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В документе сказано, что в последнее время значительно возросла интенсивность заходов военных кораблей альянса в порты Грузии и ее территориальные воды. На этом фоне Грузия готова внести важный вклад в вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе Черного моря и упростить кораблям НАТО процедуру посещения грузинской территории.

Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку находящимся в Черном море кораблям альянса. На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО

- говорится в тексте документа.

Ранее командование НАТО сообщило об активизации сотрудничества с партнерами альянса Грузией и Украиной в акватории Черного моря.

Необходимо отметить, что Грузия, как и Украина, стремится стать членом НАТО и с этой целью активно участвует во всех военных учениях, устраиваемых альянсом. Под лозунгом "обеспечения мира и безопасности в Черноморском регионе" и "защиты от агрессии России", военные корабли НАТО все чаще устраивают военные учения в акватории Черного моря.