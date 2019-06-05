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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М

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Танк Т-90М Прорыв-3
Танк Т-90М Прорыв-3.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Российская армия получит в этом году более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, в том числе новые танки Т-90М "Прорыв-3", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

"Помимо этого, на заводе ("Уралвагонзавод", - "ИФ") разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне ("Армия-2019", - "ИФ")", - сказал министр.

Как сообщал "Интерфакс", танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

Ранее представители "Уралвагонзваода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

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5 комментариев
№1
05.06.2019 11:07
Давно пора...
+2
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№2
05.06.2019 11:38
Хоть что-то, ждём Армату.
0
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№3
05.06.2019 12:00
Цитата, akex сообщ. №1
Давно пора...
Нафиг он нужен, когда уже есть Т-14. Т-90М - только модернизировать Т-90, Т-90А (а ещё и новые ведь будут делать), Т-72. Никаких Т-72Б3М, Т-80БВМ. Надо сокращать количество моделей танков в армии, нужно унифицировать всё по максимуму.

Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Хоть что-то, ждём Армату.
В прошлом году же подписали контракт на 132 штуки.
0
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№4
05.06.2019 12:21
Цитата, Враг сообщ. №3
Т-90М - только модернизировать Т-90, Т-90А (а ещё и новые ведь будут делать), Т-72. Никаких Т-72Б3М, Т-80БВМ. Надо сокращать количество моделей танков в армии, нужно унифицировать всё по максимуму.
Судя по всему нетянут сразу выпуск технологичных агрегатов для техники. Вот и постепенно идут от простого к более сложному. Начинали ж вообще с простецких Т-72б3. Потому шаг к т-72б3м, теперь вот отлаживают т-90м. Глядишь постепенно выйдут на модернизацию т-72б до т-90м и производство арматы. В т-90м вроде и так многое от арматы заимствовано.
0
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№5
05.06.2019 15:18
А сколько конкретно Т-90М? Кому-нибудь цифра попадалась?
0
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