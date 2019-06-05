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05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Болгария усилит свои ВВС истребителями F-16

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено на продажу восьми самолетов, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". "Предлагаемая продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО", - подчеркивается в документе.

"Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе", - утверждают также американские власти.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
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