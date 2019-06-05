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05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Я б в космонавты пошел – Роскосмос научит

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Источник изображения: vpk-news.ru

Роскосмос объявил отбор в отряд космонавтов. В конкурсе может участвовать любой россиянин в возрасте до 35 лет с высшим образованием по приоритетным направлением, не судимый и дееспособный.

Через год будут отобраны 46 претендентов, которые начнут обучение в Центре подготовки космонавтов.

Цель конкурса - отобрать лучших специалистов, которые будут работать в рамках Федеральной космической программы России. Заявления и документы от претендентов на отбор принимаются в период с 3 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

Приоритетные специальности будущих космонавтов - это информатика и вычислительная техника; электроника, радиотехника и системы связи; фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и теплоэнергетика; ядерная энергетика и технологии; машиностроение; физико-технические науки и технологии; авиационная и ракетно-космическая техника; аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники; нанотехнологии и наноматериалы; математика и механика; физика и астрономия; химия, а также биология.

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