Я б в космонавты пошел – Роскосмос научит

Роскосмос объявил отбор в отряд космонавтов. В конкурсе может участвовать любой россиянин в возрасте до 35 лет с высшим образованием по приоритетным направлением, не судимый и дееспособный.

Через год будут отобраны 46 претендентов, которые начнут обучение в Центре подготовки космонавтов.

Цель конкурса - отобрать лучших специалистов, которые будут работать в рамках Федеральной космической программы России. Заявления и документы от претендентов на отбор принимаются в период с 3 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

Приоритетные специальности будущих космонавтов - это информатика и вычислительная техника; электроника, радиотехника и системы связи; фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и теплоэнергетика; ядерная энергетика и технологии; машиностроение; физико-технические науки и технологии; авиационная и ракетно-космическая техника; аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники; нанотехнологии и наноматериалы; математика и механика; физика и астрономия; химия, а также биология.