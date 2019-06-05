Китайский авианосец тестирует авиакрыло

Китай быстрыми темпами готовится к принятию на вооружение первого отечественного авианосца. Вчера, 3 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что авиация совершила первые взлёты и посадки на корабль проекта Type 001A.

Сообщения китайских СМИ подтверждаются снимками авианосца, вернувшегося на верфь в Даляне после шестого этапа морских испытаний. Так, в районе расположения аэрофинишеров заметны следы от шин, которые оставляют самолёты при посадке на палубу.

Авианосец Type 001A со следами посадки авиации. Источник изображения: globaltimes.cn

Первый китайский авианосец был заложен в ноябре 2013 года. Корабль имеет водоизмещение примерно в 50 000 т и получил авиатрамплин для истребителей J-15. Кроме того, китайские военные планируют разместить на нём другие самолёты, которые пока находятся в разработке — например, истребитель пятого поколения J-31.

Несмотря на то что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 "Кречет". По этому же проекту был создан советский авианесущий крейсер "Варяг", выкупленный у Минобороны Украины в 1998 году якобы для строительства плавучего казино. В июне 2011 года было официально объявлено о том, что корабль достроен как первый китайский авианосец. 10 августа того же года он вышел на ходовые испытания, а 25 сентября 2012 года вступил в строй под именем CV-16 Liao Ning.