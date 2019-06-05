БТР-МДМ "Ракушка" на "Армии-2019" впервые предстанет в новом качестве

Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

В ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2019" на площадке Воздушно-десантных войск будут представлены образцы модулей разведки и управления "МРУ-Д" и планирования "МП-Д" для зенитных подразделений, которые активно поступают в войска. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Данная техника размещена на базе БТР-МДМ "Ракушка" и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ. В частности, обеспечивается сокращение цикла стрельбы: от постановки задачи до огневого воздействия на цель теперь уходит не более 2 секунд.

Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

Новейшие машины управления для Воздушно-десантных войск входятв состав единой подсистемы "Барнаул-Т". Главная задача этого изделия состоит в сборе и обработке данных в целях управления подразделениями противовоздушной обороны. Обеспечена также возможность работы с различными подразделениями, вплоть до бригадного уровня.

Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

"Барнаул-Т" включает в себя два основных компонента: модуль разведки и управления (МРУ), а также модуль планирования (МП).