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05.06.2019
Вестник Мордовии

БТР-МДМ "Ракушка" на "Армии-2019" впервые предстанет в новом качестве

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Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

В ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2019" на площадке Воздушно-десантных войск будут представлены образцы модулей разведки и управления "МРУ-Д" и планирования "МП-Д" для зенитных подразделений, которые активно поступают в войска. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Данная техника размещена на базе БТР-МДМ "Ракушка" и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и тем самым повысить потенциал ПВО ВДВ. В частности, обеспечивается сокращение цикла стрельбы: от постановки задачи до огневого воздействия на цель теперь уходит не более 2 секунд.

Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

Новейшие машины управления для Воздушно-десантных войск входятв состав единой подсистемы "Барнаул-Т". Главная задача этого изделия состоит в сборе и обработке данных в целях управления подразделениями противовоздушной обороны. Обеспечена также возможность работы с различными подразделениями, вплоть до бригадного уровня.

Источник изображения: Фото: tplants.com, Отвага2004

"Барнаул-Т" включает в себя два основных компонента: модуль разведки и управления (МРУ), а также модуль планирования (МП).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
БТР-МДМ Ракушка-М
МРУ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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