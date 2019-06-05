Компания Insitu поставит БЛА "СканИгл" для нескольких инозаказчиков

ЦАМТО, 4 июня. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с компанией Insitu, являющейся подразделением Boeing, контракта на поставку БЛА "СканИгл" для нескольких инозаказчиков.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 47,93 млн. долл.

Контракт предусматривает поставку 34 беспилотных летательных аппаратов "СканИгл" для Малайзии (12 ед.), Индонезии (8 ед.), Филиппин (8 ед.) и Вьетнама (6 ед.). Кроме того, заказ предусматривает поставку запасных полезных нагрузок, запасных частей и компонентов, вспомогательного оборудования, инструмента, обучение, техническое обслуживание и услуги представителей на местах.

Работы будут выполнятся на предприятиях в Бингене (шт.Вашингтон; 77%), а также на производственных площадках в Малайзии (9%), на Филиппинах (5%), во Вьетнаме (5%) и в Индонезии (4%). Как ожидается, работы будут завершены в марте 2022 года.

Стоимость продажи оборудования для Малайзии составит 19,323 млн. долл., Филиппинам – 9,633 млн. долл., Вьетнаму – 9,77 млн. долл., Индонезии – 9,197 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "СканИгл" поставляются странам региона в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI).

Так, в начале 2018 года, США объявили о планах поставки Индонезии четырех БЛА "СканИгл". Позднее по запросу ВМС Индонезии число поставляемых БЛА было увеличено до шести. Контракт на их поставку был заключен с Insitu в марте 2019 года. Вероятно, теперь ВМС Индонезии получат два дополнительных комплекта. ВВС Филиппин в 2018 году получили комплект из 6 БЛА "СканИгл". О планах поставки "СканИгл" ВМС Вьетнаму было объявлено в марте.

Длина БЛА "СканИгл" составляет 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, масса – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость полета – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.