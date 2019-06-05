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05.06.2019
ТАСС

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний российскими военными системы ПРО

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Пуск ракеты на полигоне Сары-Шаган
Пуск ракеты на полигоне Сары-Шаган.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы провели успешный пуск новой ракеты с территории Казахстана

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Видео испытаний новой ракеты системы системы противоракетной обороны (ПРО) опубликовано телеканалом "Звезда". Запуск проходил с казахстанского полигона Сары-Шаган.

"На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственно момент запуска. Движение колонны снято с помощью беспилотного летательного аппарата, кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов", - говорится в подписи к видео.



Ранее в Минобороны сообщили, что российские Воздушно-космические силы провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны. Как сообщил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, слова которого привели в ведомстве, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

ВКС России провели уже серию испытаний новых противоракет с полигона Сары-Шаган. В последний раз о таких испытаниях было объявлено 1 декабря 2018 года. На этом полигоне, как ранее пояснили в ВКС, проводятся как пуски стоящих на вооружении ракет ПРО для подтверждения их характеристик, так и испытываются новые противоракеты ближнего действия.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
БПЛА
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