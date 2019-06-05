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05.06.2019
Российская газета

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Авиационный полк, который дислоцируется под Челябинском, в июне усилят три новых истребителя-бомбардировщика Су-34. Как сообщил сегодня заместитель командира полка Дмитрий Карнаухов, группа специалистов Центрального военного округа отправилась на завод в Новосибирск принимать самолеты.

Под Челябинском формируется вторая эскадрилья Су-34. "Мы продолжаем получать новые машины Су-34, - говорит Карнаухов. -75 процентов летного и инженерно-технического состава уже переобучили".

Впервые на вооружение ЦВО истребители-бомбардировщики Су-34 поступили в прошлом году. Тогда же была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. С 2018-го военные летчики Южного Урала получили 18 единиц новой техники.

По информации командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, до конца текущего года планируется поступление еще шести Су-34.


Татьяна Воробьева

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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