В технополисе "ЭРА" наградили авторов лучших инновационных проектов Минобороны России

ЦАМТО, 4 июня. Технологии и разработки операторов научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА" признаны лучшими в Вооруженных Силах России.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

"Мы проводим награждение в технополисе "ЭРА" для популяризации научно-исследовательской деятельности в интересах обороны страны. Эту работу мы проводим среди молодых ученых – вчерашних выпускников вузов. Полученный опыт используем в профессиональном развитии операторов научных рот", – сказал А.Гончаров.

Лучшим инновационным проектом в категории "Научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации" признана конкурсная работа авторского коллектива научной роты Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. С проектом "Устройство для защиты органов дыхания и головы военнослужащего" победителями конкурса стали капитан Алексей Камьянов и оператор научной роты рядовой Игорь Кузьмин.

Кроме того, награжден оператор 4 научной роты ВИТ "ЭРА" ефрейтор Евгений Янов, который стал призером конкурса с работой "Распознавание технологий обхода ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам".

Среди призеров оказался еще один коллектив авторов – подполковник Сергей Каданцев, капитан Сергей Минаков и ефрейтор Сергей Ключенков с макетом дистанционно-управляемого робота радиоэлектронной борьбы авторского коллектива научной роты войск РЭБ ВС РФ.

Операторы научных рот, победившие в конкурсе, представят свои проекты в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" на стенде Военно-инновационного технополиса "ЭРА".

Справочно:

Конкурс на лучший инновационный проект в интересах ВС РФ "Прорыв в будущее" проводится ежегодно, начиная с 2016 года. За это время на конкурс Минобороны России направили свои проекты около 300 конкурсантов.

Организатором конкурса является Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России.

В 2019 году на конкурс было подано 78 проектов. После всесторонней оценки поступивших заявок, конкурсной комиссией были отобраны для участия в конкурсе 76 проектов, из них 25 поступили от молодых ученых в погонах. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился в 2 раза, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.