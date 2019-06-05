Госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ" закончатся в 2021 году

Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ", разработанный для Вооруженных сил России, начнет поступать в войска в 2021 году после окончания государственных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Госиспытания новейшего ЗРПК "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году, после чего новый комплекс начнет поступать на вооружение российской армии. В отличии от уже стоящего на вооружении ЗРПК "Панцирь-С1", новый комплекс получил на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1"). Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что новая ракета для ЗРПК "Панцирь-СМ" будет превосходить старую ракету не только по дальности поражения, но и по некоторым другим параметрам, однако, по каким, не сообщалось.

Источник агенства подчеркнул, что новые ЗРПК "Панцирь-СМ" будут строиться "с нуля", так как "Панцирь-С1" до такого уровня модернизировать невозможно. При этом отмечается, что их характеристики все же можно будет улучшить.

Напомним, что ЗРПК "Панцирь-СМ" будет поставляться только в российскую армию, для экспорта создана модернизированная версия комплекса под названием "Панцирь-С1М" с дальностью поражения до 30 км. Комплекс создан с учетом сирийского опыта и способен также распознавать все виды беспилотников. В настоящее время он проходит предварительные испытания.