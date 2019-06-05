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05.06.2019
Военное обозрение

Заявлено о запросе от ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"

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В средствах массовой информации появилось заявление о том, что Федеральная служба безопасности России якобы запросила у "Яндекса" сессионные ключи шифрования. По последним данным, речь идёт о ключах шифрования переписки, которую ведут клиенты сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

В "Яндексе", как утверждается в СМИ, отказались поделиться с ФСБ ключами шифрования. При этом руководство IT-компании своё решение официально не озвучивает. О нём сообщили на РБК.

Специалисты в отрасли информационных технологий отмечают, что дешифровка того же почтового трафика способна привести к появлению больших рисков, связанных с безопасностью.

Ранее спецслужбы РФ потребовали осуществить блокировку сервиса обмена сообщениями Telegram за отказ от предоставления материалов, позволяющих осуществлять дешифровку пользовательской информации. Сами ключи от "Телеграм" были затребованы, как заявлено, в связи с тем, чтобы пресечь использование мессенджера террористами и их пособниками.

Отдельные пользователи по поводу публикации о запросе спецслужб на получение сессионных ключей пошутили:

У вас до сих пор нет ключей шифрования "Яндекса"?..

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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