В Вашингтоне надеются, что Европа откажется от российских энергоносителей

Соединенные Штаты по прежнему надеются, что Европа откажется от энергетических соглашений с Россией и перейдет к более "безопасным проектам" без российского участия. Соответствующее заявление сделал глава американского Госдепа Майк Помпео в интервью нидерландскому отделению немецкой телекомпании RTL.

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Отвечая на соответствующие вопросы, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на то, что Евросоюз будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией и "все сделает правильно". По его словам Брюссель должен серьезно подойти к созданию безопасной энергетической базы, которая никоим образом не должна быть связана с Россией, поскольку в случае конфликта "русские пойдут на все, чтобы нанести Европе вред".

Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно

- заявил глава Госдепа.

Он не стал говорить, планирует ли Вашингтон введение санкций против европейских компаний за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", отделавшись отговоркой, что не "в курсе темы".

Необходимо отметить, что Вашингтон выступает категорически против строительства российских трубопроводов, объясняя это "желанием России сделать Европу экономически зависимой от российских поставок газа, тем самым приобретая еще один рычаг для давления на Брюссель". На самом же деле в США рассматривают Европу в качестве рынка сбыта своего дорого сжиженного газа.