Авиация Черноморского флота наращивает число полетов

Новый истребитель Су-30СМ Морской авиации ВМФ России (бортовой номер "43 синий", серийный номер 10МК5 1317, собственное название "Севастопольский") во время перелета из Иркутска в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота в Саки (Крым) при совершении промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск), 01.10.2016.

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Авиация Черноморского флота (ЧФ) России за последние полгода увеличила количество полетов, сообщили во вторник в пресс-службе ЧФ.

"Увеличение интенсивности лётной подготовки авиации ЧФ связано со спецификой выполнения задач силами флота в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

По данным ЧФ, налёт на боевую подготовку авиации флота увеличился более чем на 130 часов, налёт по задачам обеспечения мероприятий боевой подготовки флота, мероприятий поддержания оперативного режима выполнен на 224%.

"Экипажами летательных аппаратов проведены в полном объёме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Чёрного и Средиземного морей", - сообщили военные.

По их словам, подготовка велась в ходе двусторонних лётных тактических учений с эскадрильями полков морской авиации.

Представители ЧФ заявили, что в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года возросло количество посадок вертолётов морской авиации ЧФ на корабли. "Также активно велось освоение боевого применения модернизированного вертолёта Ка-27М - как одиночно, так и в составе тактических групп", - говорится в сообщении.