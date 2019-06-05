Потеря связи с орбитальным телескопом почти не сказалась на научной программе - Роскосмос
Радиотелескоп "Спектр-Р" в представлении художника.
Источник изображения: © НПО им. С.А. Лавочкина
Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Российский орбитальный телескоп "Спектр-Р" успел выполнить 98-99% научной программы, несмотря на потерю связи с ним в минувшем январе, сообщили в Роскосмосе.
"Совместная слаженная работа всех участников проекта позволила обеспечить высокую эффективность выполнения научной программы, потери которой составили всего 1-2%", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
По данным Роскосмоса, объём собранных телескопом данных составил 4 петабайта.
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