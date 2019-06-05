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05.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Эрдоган заявил в эфире телеканала "Хабер тюрк", что у Анкары "есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены", передает ТАСС.

Он подчеркнул, что турецкая сторона не намерена отказываться от покупки С-400.

Президент напомнил, что Турция хотела бы приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, однако выгодного предложения так и не поступило.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана создать совместную рабочую группу для обсуждения разногласий, связанных с приобретением Анкарой С-400.

До этого, 21 мая, Вашингтон выдвинул Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции "непозволительными".

Позже в США предрекли катастрофические последствия в НАТО из-за поставок С-400 в Турцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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