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05.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские вертолеты в Крыму "глушат" ВСУ

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Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ-5-1 с бортовым комплексом обороны "Витебск"
Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ-5-1 с бортовым комплексом обороны "Витебск".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

На боевых вертолетах авиабазы рядом с Джанкоем во время плановых полетов используют станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск"; их применяют для предотвращения провокаций со стороны ВСУ, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины", – рассказал собеседник РИА "Новости".

Он добавил, что станции РЭБ "Витебск" продемонстрировали себя с лучшей стороны в Сирии при защите от ПЗРК разнообразного производства.

Военный источник отметил, что ВСУ постоянно следят за российскими вертолетами. "Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка – необходимость", – заключил собеседник.

Отмечается, что на авиабазе у Джанкоя находятся военные вертолеты разных типов, включая Ми-28Н и Ми-8, комплексы "Витебск" начали поступать в части Крыма в 2016-2017 годах.

Ранее украинские разведчики провели учения рядом с Крымом, после чего прошли учения украинских десантников на побережье Азовского моря.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-28Н
Ми-8
Проекты
Военные учения
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