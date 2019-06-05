Российские вертолеты в Крыму "глушат" ВСУ

На боевых вертолетах авиабазы рядом с Джанкоем во время плановых полетов используют станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск"; их применяют для предотвращения провокаций со стороны ВСУ, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины", – рассказал собеседник РИА "Новости".

Он добавил, что станции РЭБ "Витебск" продемонстрировали себя с лучшей стороны в Сирии при защите от ПЗРК разнообразного производства.

Военный источник отметил, что ВСУ постоянно следят за российскими вертолетами. "Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка – необходимость", – заключил собеседник.

Отмечается, что на авиабазе у Джанкоя находятся военные вертолеты разных типов, включая Ми-28Н и Ми-8, комплексы "Витебск" начали поступать в части Крыма в 2016-2017 годах.

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Алексей Дегтярев