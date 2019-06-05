В США рассказали о бессильной против российских ракет системе ПРО

Американская ПРО не в состоянии перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" и бессильна против гиперзвукового комплекса "Авангард", пишут западные СМИ.

Американская ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы AEGIS и AEGIS Ashore, наземный комплекс THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD; ни одна из этих систем не способна засечь российские ракеты, соответственно, вся система против них бессильна, пишет Military Watch, передает "ФАН".

ЗРК Patriot – самая совершенная система, которая работает в американском ПРО, при этом она уступает российским С-300, отметил автор публикации.

Главный недостаток Patriot заключается в "горячем пуске", поскольку российский аналог может осуществлять "холодный" вертикальный старт.

В то же время отмечается, что американские системы могут сбить МБР, но только во время ее снижения. Автор материала отметил, что AEGIS в 2017 году не смог отследить и сбить северокорейскую ракету.

Ранее китайские СМИ сообщили, что набольшую угрозу для США представляет появление ракетного комплекса РС-28 "Сармат" на вооружении России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американские ПРО бессильны против российского "Авангарда".

Алексей Дегтярев