Летчики ЦВО успешно применили весь комплекс вооружения Су-34

На полигонах Центрального военного округа, который является крупнейшим в России военно-административным образованием, начался новый учебный период.

Летом военнослужащие округа проведут около ста учений различного уровня, главным из которых станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".

На видео авиационный полк, дислоцированный под Челябинском и вооруженный новейшими многофункциональные истребителями-бомбардировщики Су-34, отрабатывает нанесение ракетных ударов по наземным мишеням, используя неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" и авиационные бомбы.

Авиационный полк под Челябинском является единственным формированием Центрального военного округа на вооружении которого поступили истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++.

С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, а до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34, таким образом будет полностью укомплектована вторая эскадрилья в полку.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух – поверхность" и "воздух – воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.